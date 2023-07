Más de mil pesos por unos tacos en Feria de Durango

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- Cada vez son más las denuncias que acumulan restaurantes y establecimientos de comida por el cobro excesivo de sus productos. En esta ocasión, una mujer exhibió el cobro incorrecto que trató de hacerle una taquería en la Feria de Durango.

La usuaria @gagzp15 alertó a sus seguidores de TikTok sobre la experiencia que vivió y que se ha convertido en una queja común entre los comensales. "Hagan sus cuentas siempre antes de pagar", escribió en un video.

De acuerdo con el clip publicado, se le realizó un cálculo incorrecto al momento de sumar el total de los alimentos y bebidas consumidas, razón por la que los acusó de "estafadores".

La joven señaló que el establecimiento le quería cobrar 700 pesos de más, incluyendo el cargo del 10 por ciento de la propina, hecho que es considerado ilegal por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Qué prácticas en restaurantes son sancionadas por la Profeco?

El Programa de Verificación y Vigilancia de la Profeco se encuentra vigente en restaurantes con el objetivo de monitorear abusos contra los clientes y dar seguimiento a las denuncias que se presentan contra proveedores de servicios.

De acuerdo con la ley, los restaurantes están obligados a exhibir la carta o menú con los precios de sus productos, incluyendo impuestos, a la entrada de los establecimientos para no engañar al cliente.

Asimismo, deben respetar las promociones y características del servicio contratado. De este modo, no se puede realizar un cambio o cobro extra sin notificación previa a los comensales, por ejemplo, en una reservación.

La Profeco también sanciona la publicidad engañosa y el cobro de propina, la cual queda a consideración de los comensales. Por lo regular, dicha cuota oscila entre el 10 y 15 por ciento, aunque no es obligatoria.

Tampoco se permite cobrar comisiones por pagar con tarjeta, exigir consumo mínimo y negar el servicio por razones de género, nacionalidad, preferencia sexual, religiosa o cualquier otro acto de discriminación.

Para evitar caer en este tipo de prácticas abusivas, la dependencia recomienda a los consumidores revisar a detalle su ticket antes de hacer el pago de la cuenta.

¿Dónde denunciar ante la Profeco?Para denunciar alguna práctica ilegal en restaurantes, la Profeco ofrece atención por medio de sus redes sociales, a través del correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx o vía telefónica al 55 55688722 o 800 4688722.En cualquier caso es indispensable proporcionar nombre del proveedor y dirección completa, incluyendo calle, número, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal.