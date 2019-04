Más de millar de migrantes escapa de estación migratoria en Tapachula

CIUDAD DE MÉXICO.- Aproximadamente mil 300 migrantes que permanecían en la Estación Siglo XXI huyeron la noche de este jueves cuando agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal (PF) realizaban el traslado de un grupo de extranjeros.

En un descuido, los centroamericanos y cubanos aprovecharon el momento para dar el portazo y huir por la carretera que va al centro de Tapachula, Chiapas, mientras que otro grupo tomó vehículos del transporte público, sin que pudieran ser detenidos por los casi 200 agentes de seguridad que custodian las instalaciones.

Los extranjeros que se fugaron esperaban ser deportados a sus países de origen; algunos de ellos fueron detenidos en el operativo del pasado lunes en Pijijiapan, donde aseguraron a 367 extranjeros en la carretera federal 200.

Migrantes cubanos revelaron que desde la mañana del jueves había roces entre los grupos de extranjeros en el interior de la estación migratoria por la disputa de espacios y colchonetas para poder dormir.





Migración confirmó en un comunicado que después de las 20.00 hora local ocurrió en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula una "salida no autorizada de amplia escala", sin precisar el número de personas que escaparon.

Esta movilización fue "particularmente promovida por ciudadanos cubanos", apuntó la entidad al señalar que su personal no impidió la salida de los migrantes.



El personal de Migración no dispone de equipo de contención por lo que "no hubo confrontación con las personas que salieron de manera masiva", señaló.



La fuga de migrantes se hizo pública cuando un periodista local de Tapachula divulgó un video en la red social de Twitter en el que se observaba cómo se agolpaban en la salida de la estación migratoria.



Apenas el 18 de abril pasado, las autoridades mexicanas frustraron el intento de tres centenares de cubanos de llegar a la capital mexicana al detener los autobuses en los que viajaban en la ciudad de Huixtla, en el estado de Chiapas.



Este hecho elevó la tensión entre los migrantes y las autoridades mexicanas, ya que la mayoría de cubanos tuvo que regresar a Tapachula, donde permanecían dentro de la estación migratoria.



El grupo de cubanos, alrededor de 2 mil, según fuentes oficiales, lleva algunas semanas varado en la frontera sur de México después de haber pasado por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala.



Además, el Gobierno de México ha repatriado a 148 ciudadanos cubanos que tenían una estancia irregular en este país, conforme los procedimientos legales vigentes y en acuerdo con autoridades de Cuba.



Las autoridades mexicanas calcularon a mediados de abril que al menos 5 mil 874 migrantes de nacionalidades diversas, principalmente centroamericanos, se movilizan en el suroriental estado mexicano de Chiapas o esperan en la frontera para ingresar al país.