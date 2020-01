Más impuestos a vehículos que entren por Guatemala

Desde este sábado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), exige a los vehículos con placas de Guatemala el pago de una fianza de hasta 400 dólares y una cuota por internación para que puedan ingresar a México.

El consulado de Guatemala en Comitán de Domínguez informó que la Secretaría de Hacienda puso en marcha "el protocolo de pago de internación vehicular a México" y el pago de un "depósito en dólares por modelo de vehículo", dinero que se le devolverá al automovilista al retornar a su país.

El vicecónsul de Guatemala en Comitán, Fernando Castro Molina, dio a conocer que los automovilistas de Guatemala que "deseen ingresar a México, en especial a Comitán de Domínguez, deberán efectuar el pago correspondiente de internación de vehículo, pago que debe efectuarse en la agencia de Banejercito, a un costado de las oficinas del SAT en Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas".

Aunado al pago de internación, se deberá realizar una fianza en dólares, trámite que se hará también, en Banejercito, de acuerdo con modelo del vehículo.

Para los modelos de 2007 a la fecha se pagarán 400 dólares; los de 2000 al 2006, 300 dólares, y los anteriores al 2000, 200 dólares, explicó Castro Molina. "El depósito, dependiendo del año del vehículo, le será devuelto al retornar a Guatemala, presentando el comprobante correspondiente", dijo.

Agregó que el pago de internación, del que no proporcionó el monto, éste no será devuelto. El diplomático advirtió que en caso de no hacer los pagos, quedarán expuestos a que "el vehículo sea confiscado por la autoridad fiscal mexicana".

Los tres principales cruces vehiculares en la frontera entre Guatemala y México son los de El Carmen-Talismán, el punto de La Mesilla-Cuauhtémoc y Gracias a Dios-Carmen Xhan.

Sin embargo, a lo largo de los más de 654 kilómetros de frontera que tiene el estado mexicano de Chiapas con Guatemala, hay decenas de pasos ilegales, donde todos los días ingresan automovilistas para realizar compras, visitar sitios turísticos o vender diversos productos en territorio mexicano.