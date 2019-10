Más universidades se suman al paro

Ciudad de México.- Ante la crisis financiera que sufren, al menos 10 universidades públicas en todo el país, se unieron al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores Universitarios.

Con esta medida, sindicatos adheridos al organismo exigieron que no se recorte el presupuesto proyectado para 2020 en educación superior, así como la inyección de recursos para rescatar a las universidades autónomas de Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Edomex.

Al respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró su gobierno no cederá a chantajes y que los aumentos sólo serán conforme a la inflación.

"Y si no se tiene la razón, aunque se paren de cabeza, porque si no, pues vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas (...) si es una petición justa se tiene que responder, pero no es así de que nos agrupamos y va la huelga si no nos das", señaló.

El secretario general de la Contu, Enrique Levet Gorozpe, precisó que las universidades requieren de al menos 5 mil mdp para poder hacer frente a sus compromisos el próximo año.

Universidades de Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Morelos, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit e Hidalgo se sumaron al paro.