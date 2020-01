Masacres en Guanajuato son reacción ante detenciones: Diego Sinhue

Luego de las masacres del fin de semana, en las que comandos mataron a 61 personas en varios municipios del estado, entre ellas cinco mujeres, un niño y un policía, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que es la reacción del crimen organizado por las detenciones de 35 de sus miembros registradas el miércoles y jueves pasados.

El mandatario destacó la obligación de los tres niveles de gobierno en el tema de seguridad ante el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que Guanajuato está descompuesto, después de que la entidad concentró el 20 por ciento de los homicidios ocurridos estos días en el país.

El gobernador también señaló que existe un trabajo con la federación y el estado que ha dado como resultado la captura de delincuentes, a lo que atribuyó los hechos violentos recientes.

"Estamos trabajando y esto es reacción; hubo un día en que tuvimos solamente 3 (homicidios) y luego se desató. Es reacción de los operativos que hemos tenido, con casi 70 detenidos en los últimos 5 días" refirió Rodríguez Vallejo.

El mandatario puntualizó que las reacciones criminales son en contra de la población en general, en los lugares donde ven debilidades y no contra la autoridad. Sin embargo, afirmó que siguen pegándole a dos grupos delincuenciales "y no vamos a escatimar".

Entre el viernes y domingo pasado ocurrieron diversos atentados y nueve ataques armados con múltiples homicidios. En los hechos, 61 personas murieron y por lo menos 15 más resultaron lesionadas

La Fiscalía General de Estado limitó la información a la cantidad de personas privadas de la vida, sin revelar el estado de salud de los lesionados, ni el seguimiento de los casos, que implicaron la integración de carpetas de investigación en diversos municipios, sobre todo en Irapuato, Villagrán, Celaya, León, Salamanca y Yuriria.

Sobre esta problemática y durante un Foro en materia de personas desaparecidas, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas comentó que existen entidades como Guanajuato que se niegan a entregar sus cifras sobre este fenómeno e incluso no asumen los trabajos de búsqueda e identificación de personas.