"Masoquista, quien diga que antes estaba mejor"

El Fuerte, Sin.- El presidente Andrés M. López Obrador calificó como "masoquistas" a quienes consideran que la situación de México estaba mejor en administraciones federales pasadas.

Tras recorrer el Hospital Rural de El Fuerte, el Ejecutivo aseguró que, siguiendo una política de privatización de la educación, sexenios pasados rechazaron a más de 300 mil jóvenes de universidades públicas, dejándolos sin oportunidad de acceder al nivel superior.

"Imagínense la irresponsabilidad y el daño que causaron. Todavía [hay] quienes dicen: ´No, estaba mejor antes´. Sólo que sean masoquistas", comentó el presidente.

Asimismo, recriminó a aquellos que critican que en su gobierno los pobres sean la prioridad, pues pese a "que los domingos van a las iglesias, no practican la religión del humanismo, sino la del egoísmo".

López Obrador afirmó que, a diferencia de otros sexenios, su gobierno entrega de manera directa los apoyos económicos.

"Antes todo el subsidio del campo se quedaba arriba y no llegaba para los pobres. No me vengan a decir que esto está mal, porque eso tiene que ver con el humanismo y el cristianismo.