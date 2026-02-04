Mata camión de Guardia Nacional a motociclista
El vehículo embistió al conductor y a su acompañante al invadir carril del Mexibús Línea 2 en Ecatepec
ECATEPEC, Méx.- Un motociclista murió y su acompañante resultó lesionada luego de que un camión de la Guardia Nacional invadiera el carril confinado del Mexibús Línea 2 y los embistiera sobre la avenida José López Portillo, en el municipio de Ecatepec.
El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este martes, cuando el vehículo oficial con placas de circulación 303477, que trasladaba a varios elementos de la Guardia Nacional con dirección hacia Coacalco, circulaba por el carril exclusivo del Mexibús.
Al llegar a la altura de la estación San Carlos, el camión impactó de manera violenta contra una motocicleta cuyo conductor murió en el lugar de los hechos.
La mujer que viajaba como acompañante resultó lesionada y fue trasladada de inmediato a una clínica hospitalaria para recibir atención médica.
De acuerdo con reportes preliminares, el camión también colisionó contra otro automóvil que presuntamente circulaba por el mismo carril confinado.
Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el sitio tras el percance.
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención médica a las personas involucrados, acordonar la zona y realizar las labores correspondientes.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encargó del levantamiento del cadáver y del inicio de las investigaciones para determinar las causas exactas del lamentable accidente y de las posibles responsabilidades.
El incidente generó afectaciones viales en la avenida José López Portillo y en el servicio del Mexibús en esa zona.
No se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni el estado de salud actual de la mujer que resultó lesionada.
Autoridades recaban testimonios y revisan posibles videos de cámaras de vigilancia para esclarecer los hechos.
