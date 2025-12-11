Matan a 5 personas en una finca de Salamanca

Salamanca, Gto.- Un grupo de hombres, en al menos dos camionetas, disparó contra los moradores de una finca en construcción, en donde cinco personas murieron y varias más fueron lesionadas en la comunidad Santiaguillo de Flores, en Salamanca, Guanajuato.

Cuatro de las víctimas son hombres y una es mujer, algunos de ellos menores de edad.

La masacre ocurrió pasadas las 9:00 horas de este miércoles 10 de diciembre de 2025; sin embargo, la autoridad municipal confirmó el multihomicidio hasta ayer por la tarde.

Habitantes del poblado, ubicado a 12 kilómetros de la cabecera municipal, reportaron ante elementos policiales que un comando de hombres armados en diversas camionetas arribó al lugar y realizó múltiples detonaciones. Las personas privadas de la vida estaban en el inmueble en una zona semipoblada.

En torno de la vivienda en obra negra había maquinaria de construcción y un baño portátil.

Los agresores huyeron por un camino de terracería entre campos agrícolas.

Policías municipales en coordinación con oficiales estatales resguardaron el lugar hasta que peritos forenses y agentes de Investigación Criminal procesaron la escena.