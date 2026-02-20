Matan a chofer y una estudiante en Acapulco

Chilpancingo, Gro.- El chofer de una camioneta de transporte público y una estudiante que iba como pasajera fallecieron este jueves, luego de que hombres armados dispararan contra la unidad en las inmediaciones del plantel 2 del Colegio de Bachilleres (Cobach) en la colonia Chinameca, en Acapulco. Otra estudiante resultó herida.

De acuerdo con el reporte policiaco, alrededor de las 7 de la mañana, los atacantes llegaron a la parada de las camionetas, frente a las instalaciones del Cobach, y abrieron fuego. Al momento del ataque, dos estudiantes estaban aún a bordo de la unidad y recibieron impactos de bala.

En un video difundido en redes sociales se ve que un hombre tomó en sus brazos a una de las estudiantes heridas y corre hacia la escuela, mientras se escuchan gritos de angustia de los jóvenes.

El chofer de la camioneta fue trasladado al hospital general IMSS-Bienestar El Quemado, mientras que directivos y profesores trasladaron a las alumnas a un hospital privado, en avenida Farallón. El chofer murió a consecuencia de las heridas casi de inmediato, mientras que la estudiante Melany Gissel Bravo Leyva murió alrededor del mediodía en el hospital privado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La otra estudiante fue identificada como Paloma de Jesús y, según la dirección general de la escuela, se encontraba estable.

De acuerdo con reportes extraoficiales, Melany Gissel recibió un balazo en el abdomen. Tenía 16 años de edad y cursaba el cuarto semestre en el Cobach.

Tras el ataque, directivos del plantel 2 anunciaron la suspensión de clases de manera indefinida. Además, exigieron garantías de seguridad para que los estudiantes puedan asistir a clases sin que eso signifique un riesgo.

En Acapulco, la violencia contra choferes del transporte público ha sido una constante desde hace años. En 2025 fueron varios los ataques que se registraron, con asesinatos de choferes y quema de unidades.

En 2025, la Red por los Derechos de las Infancias reportó que en Guerrero fueron asesinados 52 menores de edad, de ellos, 33 fueron dolosos.