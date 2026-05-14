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Matan a coordinadora municipal de Morena

Por El Universal

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Matan a coordinadora municipal de Morena

Chihuahua, Chih.- Fue asesinada una mujer en el municipio de Valle de Allende, Chihuahua, que se señaló de forma extraoficial se trata de la coordinadora municipal de Morena. La víctima fue identificada como Lucía Guadalupe Mora Ávalos, quien trascendió, en vida era docente.

El hecho ocurrió al exterior de una farmacia, la cual se presume era propietaria. En el ataque también resultó lesionado su esposo, por lo que fue trasladado a recibir atención médica en condición grave.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur dio a conocer que investiga la localización sin vida de una mujer en el municipio de Valle de Allende.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación atendió el reporte sobre un homicidio ocurrido en la calle Benito Juárez, cuya víctima presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

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Fue encontrada en el interior de una camioneta marca Honda, línea HRV, de color azul.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena, en donde aseguraron diversos casquillos calibre 380 y 9 milímetros. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente.

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