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Matan a esposo de la alcaldesa de Jerécuaro

Por El Universal

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Matan a esposo de la alcaldesa de Jerécuaro

Jerécuaro, Guanajuato.- Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, Guanajuato, Isabel Acevedo Mercado, fue asesinado en un centro botanero anoche por un grupo armado.

Alrededor de las 21:00 horas, hombres armados entraron a dicho establecimiento y dispararon contra los clientes, dejando un saldo de dos muertos y dos heridos, uno de los cuales es hermano de esta funcionaria pública, presuntamente.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo expresó su solidaridad con Acevedo Mercado, con su familia y con las de las víctimas.

Indicó que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz a mantener plena coordinación con las autoridades federales y municipales, y con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, con el fin de coadyuvar en las indagaciones y dar con los responsables.

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"Condenamos cualquier acto de violencia. Estamos con la gente de Jerécuaro y con su alcaldesa", acotó en un mensaje a través de sus redes sociales.

En un comunicado, el gobierno municipal de Jerécuaro lamentó profundamente y condenó los hechos en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García y una persona más, y expresó condolencias para la alcaldesa.

Informó que elementos de seguridad activaron un operativo en la zona para la localización de los responsables, y que la Fiscalía realiza las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

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