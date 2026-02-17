Matan a hijo de un exjefe policiaco

Culiacán, Sin.- A seis días del asesinato del excomandante de la Policía Municipal de Navolato, Pedro "N", de 66 años de edad, su hijo, Roberto Alejandro "N" de 39 años de edad, fue privado de la vida de varios disparos, durante la celebración de un novenario.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas de que en un hospital donde había sido internado desde el sábado pasado el joven, falleció a causa de las lesiones que presentó al ser atacado durante uno de los novenarios de su padre.

Según los datos, el sábado pasado, en la comunidad de la Bebelama, en la sindicatura de San Pedro, Navolato, durante la celebración de un novenario en memoria del excomandante de la Policía Municipal, el hijo del finado jefe policiaco también fue víctima de un atentado a balazos por desconocidos.

Con graves lesiones, el joven Roberto Alejandro "N" de 39 años de edad, fue trasladado a un hospital, en donde este lunes falleció a causa de las heridas que presentó durante el atentado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El excomandante de la Policía Municipal, Pedro "N", fue asesinado el pasado martes 10 de febrero, mientras conducía un vehículo Honda Civic, cerca del campo agrícola Berlín, en la sindicatura de Villa Ángel Flores, de dicho municipio sinaloense.