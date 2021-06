Matan a miembro de la Cooperativa Cruz Azul

Un socio de la Cooperativa Cruz Azul fue asesinado la tarde del domingo. La víctima fue identificada como Antonio Moya, de 66 años, quien fue agredido a tiros por gatilleros armados cuando estaba por ingresar a su casa.

Según autoridades, el ataque fue directo, pues no se encontraron indicios de robo ni forcejeos. Su familia acusa que el móvil del crimen puede ser la disputa que tienen los cooperativistas de Cruz Azul, pues Moya demandó a los socios mayoritarios debido a que no le pagaban ganancias desde hace más de siete meses.

Sus allegados detallaron que la siguiente semana tenía una audiencia en la que se definiría el rumbo del proceso legal. Los familiares revelaron que estuvo recibiendo presiones de los abogados de los otros socios.

Consta en la carpeta de investigación que ya se tenía el antecedente de la batalla legal de la víctima con los otros socios, por lo que sus familiares le dijeron que se "anduviera con cuidado".

"La próxima semana tendría una audiencia, ya que lleva como siete meses sin percibir sueldo, al igual que varios accionista de la Cooperativa Cruz Azul, la cual tiene sus oficinas en Gran Sur numero 5550-5, colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacán, De igual forma, lo presionaban para que se desistiera de las demandas", se lee en el expediente al que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

A principios de mes, los dos grupos que se disputan el control y la administración de la Cooperativa Cruz Azul dieron a conocer que el organismo está al borde de un colapso económico, por lo que solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Federico Sarabia Pozo aún no ha podido asumir como presidente del Consejo de Administración debido a litigios interpuestos por el grupo disidente, encabezado por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez.