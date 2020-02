Matan a taquero de dos balazos en Valle de Chalco

Ranuel Jaime "C", alias "El Ranas", fue asesinado de dos balazos en la espalda. El hombre se desempeñaba como taquero y por años vendió a bordo de un triciclo en la salida del palacio municipal de este municipio mexiquense.

"El Birrias", como también lo identificaban, terminó su jornada en la sede del ayuntamiento alrededor de las 17:00 horas, enfiló sobre avenida Xicoténcatl hacia avenida Anáhuac, en la colonia Niños Héroes.

Avanzó 600 metros en su triciclo, cuando en la esquina de Poniente 5 unos sujetos le dieron alcance a bordo de una motocicleta. A Ranuel, de alrededor de 45 años de edad, le dispararon dos veces.

"Le decían 'El Ranas' o 'El Birrias', vendía desde hace 15 años en el palacio, en la otra cuadra está un punto (de venta de droga), pero ya no se sabe si está relacionado con eso o porque por aquí asaltan mucho", denunció un testigo.

La víctima vivía a unas cuadras de donde fue asesinado; sin embargo, ayer caminaba en sentido contrario al recorrido que habitualmente hacía. Paramédicos municipales trataron de auxiliar al comerciante, pero éste ya había muerto. En tanto, agentes acordonaron el sitio.

Casi tres horas después, peritos de la Fiscalía mexiquense, sin el equipo protocolario ni ambulancia forense, acudieron al sitio para iniciar las diligencias. El cadáver de Ranuel fue subido a una carroza particular y, por estos hechos, la FGJEM abrió una indagatoria para determinar si se trató de un robo o de un ataque directo.