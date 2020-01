Matan a tiros a locutor y gerente de radio en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán confirmó el asesinato de Fidel Ávila Gómez, locutor y gerente de una radiodifusora de Huetamo, Michoacán.

El cuerpo de Fidel Ávila fue localizado en una brecha que conduce al municipio de San Lucas, cerca de los límites con el estado de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado informó que el conductor de radio fue asesinado a tiros, por lo que ya avanzan en diferentes líneas de investigación para esclarecer el crimen.

Ávila Gómez fue reportado por sus familiares como desaparecido desde el pasado 2 de diciembre ante la Fiscalía y fue visto por última vez el 29 de noviembre.

El gerente de la radiodifusora la Ke-Buena vivía con su esposa y dos hijos, de los cuales, uno también se dedicó a la locución.

Habitantes de Huetamo, municipio ubicado en la Tierra Caliente michoacana, afirmaron que Fidel Ávila era uno de los más reconocidos locutores de esa región.

Para los pobladores de este lugar y de algunos municipios del estado de Guerrero, el comunicador era una persona amable, respetuosa y de mucho trabajo.

Este gremio reconoció que Fidel Ávila era una persona dedicada a su familia y a su trabajo.

Mediante el comunicado "Que los hogares de periodistas no se sigan vistiendo de luto", la Asociación Michoacana de Periodistas A.C. (Amipac), condenó el asesinato.

La Amipac lamentó la muerte del locutor y exigió que las autoridades correspondientes pongan alto a los atentados contra comunicadores.

Recordó que en los últimos años en Michoacán, se han elevado los índices de agresiones físicas y verbales en contra de periodistas sin que hasta el momento se conozca el resultado de los procesos judiciales contra los responsables de cada uno de los casos.

Por ello, la Asociación de periodistas demandó a las autoridades estatales y federales, a que en el caso de la muerte del Fidel Ávila se llegue hasta las últimas consecuencias.

La Amipac también pidió a las instancias gubernamentales y de procuración de justicia que no se especule antes de conocer resultados de la investigación.

"No es victimizando como las autoridades deben responder ante este tipo de acontecimientos que hoy tienen de luto a un hogar michoacano", expuso.

"Exigimos una investigación apegada al protocolo. Asimismo, y sin adelantar juicios, exigimos que se detenga a los responsables de este crimen", agregó.

La Asociación de periodistas cuestionó: ¿qué es lo que esperan las autoridades para poner un freno a tanta violencia?

"No lo sabemos. Pero de lo que sí estamos ciertos y seguros es que los comunicadores michoacanos no dejaremos de levantar nuestras voces ante las injusticias que cada vez cobran más vidas de periodistas", advirtió la Amipac.

En Michoacán, del año 2006 a la fecha, han sido asesinados siete comunicadores y aún hay seis más desaparecidos.