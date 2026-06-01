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Matan de varios disparos a un comandante en Sinaloa

Mando de la policía de Culiacán se hallaba en su día de asueto

Por El Universal

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Matan de varios disparos a un comandante en Sinaloa
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      Culiacán, Sin.- El comandante de la Policía Estatal Preventiva, Juan Pedro "N", de 48 años de edad, fue asesinado a balazos cuando circulaba en un vehículo particular, por la avenida México 68, en Culiacán.

      Sus agresores, que viajaban en una camioneta, se le emparejaron, le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga.

      Elementos del cuerpo de auxilio llegaron al lugar para darle atención médica, pero ya no presentaba signos vitales.

      Los datos que se conocen, es que el comandante se encontraba en su día de asueto, por lo que viajaba en un vehículo particular el cual recibió varios disparos.

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      La agresión provocó una movilización de corporaciones de seguridad en la zona. Elementos de distintas fuerzas acudieron al lugar para resguardar la escena, mientras personal ministerial inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

      El comandante asesinado formó parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva antes de desempeñarse como comandante dentro de la corporación. Además, durante su trayectoria fungió como escolta de Juan Francisco Villegas López, exdirector de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y actual director de la Policía Municipal de Mazatlán.

      El asesinato ocurre en un contexto de violencia persistente en distintas zonas de Sinaloa, donde en los últimos meses se han registrado ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad, además de enfrentamientos y hechos relacionados con la actividad de grupos delictivos.

      En Culiacán y otras zonas de Sinaloa se ha mantenido en los últimos años un patrón de violencia dirigido contra integrantes de corporaciones de seguridad, particularmente mandos municipales y estatales, quienes han sido atacados en emboscadas o agresiones directas mientras se trasladan en vehículos o fuera de servicio.

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