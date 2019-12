Matanza de Acteal, 22 años sin sanar la herida

Este domingo se cumplen 22 años de la matanza de Acteal, hecho en el que un grupo paramilitar asesinó a 45 indígenas tzotziles de San Pedro Chenalhó, por lo que hasta la fecha el reclamo de justicia sigue presente entre los sobrevivientes y pobladores de dicha localidad.

Los indígenas, incluidos niños, adultos, mujeres y hasta algunas embarazadas, mientras rezaban en una ermita fueron ultimados por 60 paramilitares el 22 de diciembre de 1997, quienes además dejaron heridas a 26 personas, en su mayoría menores de edad, los cuales hasta la fecha no han sanado en su totalidad.

Integrantes de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal consideran que ha habido impunidad y falta de justicia contra las víctimas de la masacre.

Es por esto que el pasado 12 de agosto pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se ofrezca una disculpa pública y acepte que el Gobierno de México fue el culpable de la matanza.

Para esto, en la Plaza de la Paz se reunieron cerca de mil 500 personas, quienes a la par que marchaban por las calles de San Cristóbal de las Casas, exigían tal disculpa al gobierno actual.

En septiembre de 2012, diez sobrevivientes de la matanza de Acteal presentaron una demanda en la Corte Federal de Hartford, Connecticut, en Estados Unidos, en contra del entonces presidente Ernesto Zedilo por crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena.

En la demanda se acusaba a Zedillo de conspirar, junto con quien era procurador general, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo federal antes y después de la masacre.

Sin embargo, en febrero de 2014, una Corte de Apelaciones de Nueva York desechó el recurso de apelación interpuesto por abogados de las víctimas de la matanza de Acteal, en contra del exmandatario.

El vocero de Las Abejas de Acteal, José Patrocinio Hernández Gómez, señaló hace unos días que con la exigencia de la disculpa pública buscan que haya un parteaguas en la historia por la justicia de las víctimas de este múltiple crimen.

"No queremos que este 22 de diciembre sea un año más de impunidad, buscamos que sea un año de justicia y verdad para las víctimas de Acteal, no ha habido un esclarecimiento real de los hechos, los autores intelectuales no se han investigado", dijo ante los medios de comunicación.

Estas últimas declaraciones se dieron el pasado 12 de diciembre, fecha en el que se cumplieron 10 años de la liberación de los autores materiales de la masacre de Acteal.

Además, en este contexto para seguir exigiendo justicia y para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dé el informe a fondo del caso, es por lo que la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal realizaron una marcha peregrinación en ese mismo día.

Este domingo, para conmemorar los 22 años de la masacre y 27 del nacimiento de la citada organización, se programaron una serie de actividades con la población.

Por ejemplo, el pasado 10 de diciembre, además de la presencia del coro de Acteal, se habló de la historia del nacimiento de la Organización Las Abejas, se presentó una obra de teatro y hubo una misa.

Ayer, desde temprana hora, hubo un espacio de reflexión sobre el sitio de conciencia, casa de la memoria y esperanza; además se presentó un video documental.

Mientras que para hoy habrá un homenaje a la bandera mexicana, se efectuará una procesión y una ceremonia religiosa en Chenalhó.