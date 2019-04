Minatitlán, Ver.- "¡Mataron a mi hijo! ¡Mataron a mi hijo! ¡Ya basta! ¡Hagan algo chingadamadre! Llegó gritando indignada Aracely Careta a la concentración de ciudadanos en la plazoleta Lázaro Cárdenas. Vestía de blanco y cargaba una pancarta con el rostro de su hijo Alfredo Meugniot Careta, una de las 13 víctimas de la masacre del Viernes Santo en una fiesta familiar celebrada en la palapa El Potro de la Colonia Obrera de esta ciudad.

Antes de que la marcha por la paz en Minatitlán partiera hacia el palacio municipal, la madre del joven tomó la palabra y denunció que los agentes de la policía preventiva no ayudaron esa noche, que sólo se dedicaron a grabar y tomar fotos, que luego circularon en redes sociales.

"Ya no más inocentes, mi hijo era un joven de 30 años que llegó a la fiesta familiar a las ocho de la noche y a las 8 y media ya lo habían matado, de una manera que se mata a un animal. Esa noche fuimos tratados de una forma que no fue la adecuada, la policía preventiva sólo se dedicó a grabar y no pudieron ayudarnos. Los testigos levantaron a los heridos, tardaron en llegar a brindar ayuda", gritó Aracely por el altavoz.

También reclamó sobre las versiones oficiales y no oficiales que aseguran que fue un ajuste de cuentas entre grupos criminales: "No señores, no fue un ajuste de cuentas, era una fiesta familiar. Todos hacen fiestas y no es posibles que lleguen y maten a todos. Basta ya, votamos por un cambio y no más de lo mismo".

La marcha concluyó frente al palacio municipal, donde obligaron al alcalde Nicolás Reyes a recibirlos y escuchar sus demandas.

En tanto, en el Congreso de la Unión, los legisladores guardaron un minuto de silencio por estos acontecimientos.