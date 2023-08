Matemático elogia los nuevos libros de texto de la SEP en Tik Tok

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Luego de que se dieran a conocer los nuevos libros de textos de la SEP y muchos criticaran el contenido de ellos, un matemático elogió los ejemplares, pues explican de una manera muy "amena".

Por medio de TikTok, el usuario @elsumota compartió un video donde explicó las razones por las cuales le "encantaron" los libros.

"Banda están bien chidos los nuevos libros SEP. Los matemáticos siempre hemos dicho que las matemáticas no son de repetir un montón las cosas, hacer operaciones una y otra vez, sino de pensar, de echarle coco mijo, porque de eso se trata", señaló.

El joven, quien dijo ser profesor de nivel superior de la materia de teoría de gráficas, puso un ejemplo de lo que le gustó del ejemplar. "Por ejemplo, aquí explican qué es un fractal, una idea compleja, pero en palabras muy sencillas, y que es un objeto matemático bastante bello, me imagino una interacción así de un niño: mira mamá, un fractal, y la mamá: un qué, sí, un fractal, un brócoli, este es un fractal, y que le explique, eso me parece impactante, bello", indicó.

Aunado a ello, menciona que hay una página en la que se explica qué son los números negativos, "y lo hacen de una forma súper amena, y como sucedió históricamente, los números negativos nacieron por la necesidad de que existiera la deuda".

Finalmente, el tiktoker expresó: "Estoy muy muy emocionado, porque ya le voy a poder decir a mis alumnos: hey, esto lo debieron haber visto en la primaria, no saben cómo me emociona tener esto, estoy muy feliz".

Hasta este jueves, el video cuenta con 459 mil reproducciones, más de 50 mil "likes" y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social."Por primera vez alguien sí reviso los libros, que bueno", "TQM matemático que se emociona", "Por favor, explícales así de bien a los periodistas que hablaron mal de los libros", "Primer tiktok que para mí entendió todo", son algunas reacciones de internautas.El conductor de noticias, Javier Alatorre, calificó por su parte a los libros de texto como un "virus comunista, su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México"."Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados", dijo Alatorre, quien señaló directamente a funcionarios como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y al subsecretario "Luciano Concheiro, "El Marx mexicano", quien incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sady Arturo Loaiza Escalona".