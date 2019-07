Matrimonio igualitario en Yucatán, a segunda votación

Por segunda ocasión el Congreso del Estado someterá a votación la iniciativa del matrimonio igualitario para Yucatán; al parecer, los 25 diputados locales repetirían la historia del pasado 10 de abril, cuando realizaron votación sobre este tema, mediante cédula, es decir, de manera secreta.

La propuesta fue aprobada en comisiones el pasado jueves por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la sede cameral, y ahora, tres meses después de su rechazo, volverán a presentarla ante el pleno. La vez anterior no fue aprobada porque no se alcanzaron las dos terceras partes de la votación de los 25 legisladores. Sin embargo, esto se puede repetir, toda vez que se necesitan 17 votos a favor de un total de 25.

En su momento, la líder de la bancada panista, Rosa Adriana Díaz Lizama, declaró que este partido ya había fijado su postura, por lo que se espera que, una vez más los seis legisladores de ese partido voten en contra.

A ellos se podrían sumar otros cuatro diputados del Partido Revolucionario Institucional que se presume son afines al gobernador Mauricio Vila –quién por cierto hasta ahora no ha fijado su postura al respecto-, sobre todo cuando el presidente y líder parlamentario, Felipe Cervera Hernández, aseguró que los diputados priistas tienen libertad de votación.

En el caso de Morena, siguen sin definir su voto, pero se espera sea de manera dividida; Movimiento Ciudadano es el único que ha dejado clara su apoyo a esta iniciativa, toda vez que es esta fracción parlamentaria la que ha impulsado la iniciativa y se ha pronunciado a favor de los derechos humanos de las parejas del mismo sexo.

Cabe recordar que, a la fecha, Yucatán es el único estado de la Península que se encuentra en rezago de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTTI, y es que el pasado mes de abril la LXII Legislatura aprobó en comisión la iniciativa, pero al llegar al pleno fue rechazada.

Este acto fue muy criticado, pues los diputados y diputadas decidieron realizar el voto por cédula, lo que garantiza el anonimato y sentido de la votación y parece que quieren repetir la fórmula.

En lo que va de este año, el matrimonio igualitario fue aprobado en cinco estados, con lo que ya suman 18 entidades en todo el país donde las parejas del mismo sexo pueden contraer nupcias por la vía civil y uno en el que no, es precisamente Yucatán.