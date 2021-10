Matrimonios infantiles, en los temas para abordar con AMLO: Salgado

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que los casos de matrimonios infantiles son un tema que no se debe esconder, sino buscar una solución.

A su llegada a Metlatónoc, previo a una gira de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la morenista dijo que aprovechará la visita del mandatario para abordar con él este tema.

"No le he comentando, voy a aprovechar para comentarle, que es algo que tenemos que abordar, es un tema que no tiene porque quererse tapar".

Aseguró que como gobierno tiene la obligación de buscar una solución, entre todas y entre todos.

"Aquí habrá todo el apoyo del gobierno estatal, me comprometí a que vamos a tener una reunión con la secretaria de la Mujer, con organizaciones a nivel nacional e Internacional, en diálogo coordinación y unidad".