Mauricio Kuri deja coordinación del PAN en Senado

El senador Mauricio Kuri anunció que dejará la coordinación de los senadores de Acción Nacional para buscar la candidatura de Querétaro.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, informó que seguirá como senador, pediría licencia para el 1 de febrero, pero, dijo, que lo que más conviene es que ya se busque un nuevo coordinador.

"Ayer en la noche hablé con mis compañeros senadores; el día de hoy ya le entregué la carta a mi Presidente, desde ayer hablé con él; este ciclo ya terminó después de 24 meses complicado.... Ya dejamos la coordinación el día de hoy", comentó.

Agregó: "La ley no me permite mucho hablar de la aspiración que tengo para Querétaro".

El senador señaló que va por el PAN y el partido determinará si van en alianza.

"En Querétaro ya definió el Consejo de Querétaro que no irían en alianza con el PRI; sin embargo, con otros partidos sí podría haber alianza", indicó.