Mauricio Toledo solicita licencia por tiempo indefinido

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, quien la tarde de este miércoles será sometido a juicio de procedencia para su desafuero, solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo.

Lo hizo en medio de su proceso de desafuero que será votado por el pleno de la Cámara de Diputados esta misma tarde.

A través de un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, argumentó:

"Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión".

Toledo Gutiérrez ha buscado, por diversas formas, frenar el procedimiento de desafuero que se solicitó el 25 de enero de este año.

En febrero interpuso un recurso de revocación para que su caso no fuera atraído por la sección instructora; después, una prórroga, y este lunes un amparo ante un juzgado federal con sede en la Ciudad de México, que fue desechado el día de ayer martes.