Mayoría que no estudian ni trabajan en México son mujeres: OCDE

La jefa de Sección México-Costa Rica del Departamento de Economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Sonia Aráujo, destacó que en México la mayoría de jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres.

Al presentar el documento "Estudios Económicos de la OCDE México 2019. Hacia un crecimiento más fuerte e incluyente" en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Aráujo señaló que el número de mujeres que no estudian o trabajan es cuatro veces mayor que el de hombres.

La funcionaria de la OCDE, explicó que el que sean más las mujeres quienes se encuentran en dicha situación, se debe a que muchas de ellas son madres y no cuentan con estancias infantiles donde puedan dejar a sus hijos, además de que éstas no son de tiempo completo.

Otro de los factores que destacó fue la extensa jornada laboral en México, con la cual una mujer con estudios universitarios y empleo que decida ser madre, se desanima a continuar en el mercado laboral al no contar con servicios de estancias o guarderías infantiles de calidad.

Aráujo destacó que para incentivar la inserción de las mujeres en el mercado laboral mexicano, se debe contar con una política enfocada a las mujeres para reducir el porcentaje de jóvenes mexicanas que no estudian, ni trabajan. Implementar acciones como el contar con estancias infantiles y guarderías en general, de buena calidad y bien distribuidas; reducir el embarazo infantil y adolescente; reducir la jornada laboral; tener una cultura más equilibrada y que el programa "Jóvenes Construyendo el futuro" intente integrar a las mujeres al mercado de trabajo.