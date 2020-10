Mazatlán sería el primer destino del país en recuperarse del Covid-19

Considerado uno de los centros de playa favoritos de los mexicanos, Mazatlán será el primer destino del país en recuperarse de la crisis del Covid-19, estimó su alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Prácticamente ya nos recuperamos de la pandemia. Estuve platicando ayer con el director de OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) y me sorprendió con las cifras: hemos recuperado 85% de la conectividad aérea", comentó este viernes a EL UNIVERSAL.

En su opinión, la recuperación del destino ha sido posible gracias al turismo de los mexicanos.

El reciente reporte de tráfico de OMA muestra que el aeropuerto de Mazatlán recibió a casi 54 mil pasajeros nacionales en septiembre y fue el mayor arribo de viajeros desde febrero, cuando atendió a 65 mil mexicanos y la Organización Mundial de la Salud aún no había decretado el Covid-19 como pandemia.

"Estamos punteando la recuperación turística, inclusive estamos sobre Acapulco, Riviera Maya y Los Cabos. Estimo que en un mes o máximo dos lleguemos a 100% de la conectividad aérea", agregó en una entrevista realizada en el marco de la segunda convención nacional de los Centros de Atención y Protección al Turista (Capta).

Desde su perspectiva, el turismo en Mazatlán puede rebasar durante 2021 los niveles que tenía en 2019, antes de la pandemia.

Con el malecón más largo del país, Mazatlán ofrece actualmente 3 mil 900 habitaciones de hotel, pero están construyéndose 19 establecimientos y se espera llegar a casi 8 mil cuartos en dos o tres meses, explicó Benítez Torres.

A pesar de la pandemia, cerca de 75 mil turistas llegan cada semana a los hoteles ubicados en Mazatlán, sin contar aquellos viajeros que se alojan mediante plataformas tipo Airbnb o Homeaway.

Luego de registrar una ocupación de 0% en abril, mayo y junio, los hoteles mazatlecos reportaron una tasa de 53.6% en agosto, señala el Sistema de Monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Las proyecciones más recientes de la dependencia que encabeza Miguel Torruco reconocen a Mazatlán como el destino que liderará la recuperación hotelera del país.

En caso de que el semáforo sanitario cierre el año en amarillo, Mazatlán alcanzará una ocupación hotelera de 65%, mientras que si marca naranja llegará a 55%, de acuerdo con los pronósticos de la Sectur.

"Estamos haciendo un gobierno honrado y transparente, no hemos pedido prestado ni un cinco en todo este tiempo... deben alcanzar los recursos", aseguró el alcalde mazatleco tras explicar que, durante la pandemia, la ciudad dejó de recibir 500 millones de pesos, de los 2 mil millones que obtenía de presupuesto por parte de la Federación.

Fundada en 1531, Mazatlán ha captado inversiones privadas por 28 mil millones de pesos en los últimos dos años, por encima de Culiacán, la capital de Sinaloa, dio a conocer el funcionario a este medio.