MC da su respaldo total a Samuel García en Nuevo León

Luego de que Adrián de la Garza Santos, candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, demandará por presuntas operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita a Samuel García Sepulveda, candidato de Movimiento Ciudadano por la misma entidad, Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, resaltó que tanto García Sepulveda, como todos los candidatos y candidatas del partido, cuentan con el respaldo total de la dirigencia para afrontar los ataques y la guerra sucia en su contra.

Castañeda Hoeflich señaló que Morena y PRI están sumamente preocupados, y esa es la razón por la que están tratando de descarrilar, con mentiras e información falsa y distorsionada, el proyecto político de Samuel García, quien es hoy el puntero en las preferencias electorales para la gubernatura de Nuevo León.

"Morena y el régimen están tan desesperados, que hasta están dispuestos a hacerle el trabajo sucio a Adrián de la Garza para que gane el PRI en la entidad. A ese nivel están llegando, pero no lo vamos a permitir", subrayó el coordinador nacional.

Además, expresó que la guerra sucia contra Samuel no es la excepción, pues se ha observado que es sintomático de lo que ocurre en otros estados, "Morena y sus aliados están viendo cómo caen de manera gradual y consistente, en Nuevo León, Jalisco, Campeche y Nayarit".

Para finalizar, Castañeda Hoeflich dio un ultimátum para detener la guerra sucia contra el candidato Samuel García, "señor Presidente, se lo digo fuerte y claro: saque las manos del proceso electoral. Aquí en Nuevo León van a decidir los neoleoneses, no usted".