MC impugna controversia de Diputados contra el INE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, impugnó la controversia constitucional que la semana pasada interpuso el presidente del recinto legislativo de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, contra la prohibición del INE para que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, difundan propaganda gubernamental en internet.

"La controversia constitucional impulsada por el Presidente de la Cámara de Diputados no aboga por la defensa de los intereses de la cámara baja que representa, sino que, por el contrario, aboga por los intereses del Titular del Poder Ejecutivo Federal y del partido del que ambos emanaron, lo que violenta de manera flagrante lo establecido en el artículo 233 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados", expone la denuncia interpuesta este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El documento afirma que la impugnación de Gutiérrez Luna es improcedente por dos razones esenciales:

"La primera: la Constitución federal contempla textualmente la improcedencia de las controversias constitucionales en materia electoral. De ahí, que sea notoria la improcedencia de la presente controversia constitucional", advierte.

La segunda, continúa, es que el acuerdo del Instituto Nacional Electoral constituye "cosa juzgada", al haber sido confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Efectivamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral dictó sentencia en el expediente SUP-REP-37/2022, en el cual confirmó el acuerdo que hoy se pretende impugnar; sin embargo, al ser definitiva e inatacable esa sentencia, es claro que no puede ser controvertido por ningún medio o instancia", concluye la queja.

El pasado 3 de marzo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que se invalide el acuerdo aprobado el pasado 18 de febrero, por el que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió dos medidas cautelares en contra del presidente López Obrador y Morena para que retiren la propaganda gubernamental difundida desde la semana pasada en internet.

La querella impugna las medidas se derivaron de las denuncias del PAN y de Jorge Álvarez Máynez en las que señalaron tanto al mandatario como a su partido de publicar contenido favorecedor a través de sus redes sociales.

En la controversia, Gutiérrez Luna argumenta que la comisión de quejas y denuncias invadió, con dicha sentencia, las competencias del Congreso al imponer medidas en procedimientos sancionatorios que no están previstas en la ley.