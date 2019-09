MC se deslinda del frente opositor al que convocó Fox

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, se deslindó de una posible reunión con el expresidente Vicente Fox Quezada, quien ayer reapareció en la Asamblea Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y convocó a un frente amplio opositor que desbanque al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Sobre las reuniones para formar un frente nacional, señalamos que esto es absolutamente falso; la dirigencia nacional de MC no ha sostenido ninguna reunión con el expresidente Vicente Fox. Ignoramos las motivaciones de esta mentira", escribió en Twitter.

Castañeda Hoeflich también señaló que "México no necesita un frente opositor", sino partidos que dialoguen en la ´racionalidad, serenidad y firmeza´.

"Necesita que las fuerzas políticas entiendan que el país votó por un cambio y que es obligación de todos contribuir a que suceda en los mejores términos para los ciudadanos", añadió.

El dirigente nacional de MC sostuvo que, para que México avance, debe haber madurez y colaboración entre las fuerzas políticas, firmeza y responsabilidad para señalar los desvíos, errores y excesos que cometan desde el gobierno federal.

"Nos preguntamos, ¿con qué autoridad, política y moral, convoca Vicente Fox a un frente opositor sin entender el momento político que vive el país? Nuestro movimiento no cree, como él sostiene, que el objetivo de la oposición deba ser ´romperle la madre a la cuarta transformación´", sentenció.