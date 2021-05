MCCI acusa a AMLO de violar la Constitución por exhibir facturas en "mañanera"

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió este miércoles a Estados Unidos a cancelar un financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la organización pidió otra vez un alto a los ataques desde la Presidencia de la República.

A través de un comunicado, MCCI rechazó una vez más las acusaciones del presidente López Obrador, "sin fundamento ni evidencia alguna, sobre una presunta vinculación con partidos políticos o intervención en campañas electorales".

"Reiteramos que MCCI no está vinculado con ningún partido político, ni lo estará", señaló.

En su mañanera en Palacio Nacional, López Obrador mostró facturas de la entrega de dinero a MCCI, por lo que la organización señaló que exhibir desde la tribuna del Presidente de la República documentos fiscales con datos sensibles es inconstitucional porque viola el artículo 6, el principio de reserva fiscal y diversos artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Agregó que "las reiteradas acusaciones proferidas esta mañana son falsas y constituyen un uso indebido de información protegida por la Constitución y las leyes, que al ser utilizada por quien es autoridad se vuelve además un acto de acoso e intimidación que transgrede los límites de la libertad de expresión".

"Los recursos con los que opera MCCI provienen de agencias de desarrollo internacional, de fundaciones e instancias privadas al amparo de las leyes mexicanas y en congruencia con nuestro objeto social: la investigación aplicada, periodística y jurídica sobre las causas, mecanismos y costos de la corrupción, así como de la promoción del Estado de derecho. A estas tareas y a ninguna otra se destina el financiamiento recibido. De ello damos cuenta permanentemente.

"Cada donativo financiero recibido por MCCI se registra ante las autoridades competentes y la Constitución prohíbe utilizar 'en beneficio propio o de terceros la información confidencial de que disponga en razón de su cargo'", puntualizó la organización.

Mexicanos contra la Corrupción señaló que López Obrador los ha atacado y acusado falsamente en 61 ocasiones durante las mañaneras.

"Esta conducta inhibitoria del trabajo que lleva a cabo MCCI, constituye una persecución política en contra de una organización de la sociedad civil, que ha acreditado desde su fundación el cumplimiento de su objeto social y ha hecho un uso responsable, legal y legítimo tanto de los recursos recibidos por sus donantes como de las libertades garantizadas por la Constitución Mexicana".

--"Se están tardando"

Al asegurar que "se están tardando", el presidente López Obrador urgió al gobierno estadounidense a cesar esta misma semana el financiamiento a organizaciones opositoras a su gobierno, como MCCI.

López Obrador acusó también que este financiamiento es una "clara muestra de injerencismo y de intervencionismo" del gobierno estadounidense en asuntos que, señaló, sólo competen a los mexicanos.

Asimismo, aseguró que existe un compromiso del gobierno de Joe Biden de hacer una revisión de la entrega de estos apoyos.

"Ya se presentó una nota diplomática, ya todos sabemos que fue muy desagradable, vergonzoso diría, que se mostraran aquí facturas a partir de la denuncia en donde organizaciones opositoras, a nuestro gobierno, yo diría al proceso de transformación que se está llevado a cabo en México, estén financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

"Es una clara muestra de injerencismo, de intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a los mexicanos, por eso fue la nota diplomática. Está probado, fueron 2 millones 500 mil dólares que se tienen de facturas. Esto ya se está viendo. Hay el compromiso del gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión.

"Yo creo que se están tardando, lo digo de manera respetuosa, ya no deberían de estar entregando dinero, porque todavía están recibiendo dinero estas organizaciones, esta organización en particular (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) (...) Ojalá y a partir de esta semana ya cancelen estos apoyos porque siguen haciendo campaña", expresó el Presidente.

"Es una burla que el gobierno de EU entregue este dinero", agregó.