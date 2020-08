"Me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando", reprocha el senador Samuel García a su esposa en video

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, recibe críticas de usuarios de redes sociales por reprocharle a su esposa, Mariana Rodríguez, que durante un video en vivo "enseñaba mucha pierna".

Rodríguez es influencer de moda y belleza, por lo que hace uso de las redes sociales de manera constante. Sin embargo, durante un video en el que portaba pijama, el senador le pidió que subiera la cámara para que no mostrara las piernas, a lo que ella respondió que sólo eran las rodillas.

"Me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando", le dice Samuel, a lo que ella contesta con un "perdón".

Samuel García busca ser candidato a la gubernatura por Nuevo León, de donde es originario, al igual que Mariana Rodríguez.

Puro acomplejad@ se ofende con el video de Mariana.



pic.twitter.com/Hl23qgfyXV — pan con estrias (@conchasconcafee) August 10, 2020