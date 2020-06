Me consta que el cadáver de Paulette no estaba ahí: Lilly Téllez

Luego del estreno en Netflix de la serie "Historia de un crimen: La Búsqueda", que cuenta la "desaparición" y muerte de la niña Paulette en 2010, la senadora Lilly Téllez escribió en redes sociales que le consta que el cadáver de la menor no estaba en el borde de la cama, como concluyeron las investigaciones.

Como periodista, Téllez acudió en ese entonces al domicilio de la familia Gebara Farah, ubicado en el municipio mexiquense de Huixquilucan, para realizar entrevistas acerca de la desaparición de la menor e incluso estuvo con Lizzete Farah, madre de Paulette, en la cama donde dormía la niña y donde fue encontrado el cuerpo.

"Me consta que el cadáver de Paulette no estaba ahí y lo denuncié así en varios medios", señaló la ahora legisladora de Acción Nacional.

Agregó en redes sociales que después de denunciar insistentemente que el cadáver de Paulette no estaba en su cama, recibió una amenaza para dejar el caso.

"Sigo vulnerable ante ese amago", apuntó Téllez.

"Sin las condiciones necesarias para hacer denuncia ante autoridades, este es otro ejemplo de la falta de Estado de Derecho", agregó.