"Me da miedo no regresar a México"

Si bien a México han retornado 8 mil mexicanos que permanecían varados en distintas partes del mundo, aún queda un buen número de connacionales que claman por ayuda para regresar al país.

La mayor problemática se encuentra en Europa, Asia y África, desde donde mexicanos piden auxilio para salir. El llamado se hace desde redes sociales, y las embajadas y consulados responden que deben permanecer atentos a la espera de que se abran vuelos.

Hacia América Latina, con el patrocinio del Instituto Nacional de Migración (INM), se han enviado vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para repatriar connacionales, pero no han sido suficientes.

En Argentina todavía queda un buen número de mexicanos varados y ya se dio a conocer que primero saldrán los considerados en estado de vulnerabilidad.

La Cancillería no ha informado sobre cuántos mexicanos permanecen varados por el mundo, pese a que abrió un link para que los connacionales se registren y se canalice su petición de ayuda.

René Villar y su esposa permanecen varados en Duala, Camerún, en África: "Vine hace aproximadamente 20 días por un viaje de negocios y desgraciadamente ya no pudimos salir", subrayó el mexicano.

Detalló que cuenta con boletos para regresar a México, pero las aerolíneas en aquella región tienen reprogramados vuelos a partir del 19 de abril próximo, y no existe seguridad de que pueda abandonar aquella nación.

"He visto que embajadas de otros países han negociado, ya vinieron aviones para repatriar a franceses, sé que también hay información de que el gobierno de Estados Unidos está enviando [un vuelo] para repatriar a su gente. Entiendo que puede ser complicado que sólo habiendo dos mexicanos pudiera suceder algo así, pero no somos los únicos en África", dijo Villar.

Otro mexicano, Ramiro Ramos, se encuentra en Sudáfrica varado desde el 24 de marzo pasado. Él está acompañado de su esposa y sus dos hijos de ocho y 12 años y ha solicitado la ayuda al gobierno mexicano para salir de aquella región.

Fernando Meza Rojas es un sonorense que se encuentra en India, en una ciudad ubicada a 450 kilómetros de la capital, Nueva Delhi. Este joven llegó a aquella región desde enero pasado para hacer un doctorado y ahora no puede salir. Alertó que los extranjeros en la zona comienzan a ser blanco de ataques e incluso hay amenaza de desalojo en los lugares de arrendamiento.

Embajadas de México en Europa, Asia y África señalan que están en la disponibilidad de apoyar a los mexicanos; sin embargo, dependen de la movilidad que exista en cada región. La embajada de México en España alertó a los mexicanos sobre próximos vuelos que abrirán aerolíneas.

Desde su habitación en el Hotel IH Roma, Mildred Rhodes no puede ver el Coliseo Romano, en cambio ve dos patrullas que vigilan que cerca de 50 personas, entre ellas 10 mexicanos, no salgan del inmueble por temor a que tengan Covid-19. Para la regiomontana esta situación es lo de menos, lo que le preocupa es que el próximo 5 de abril, cuando termina su cuarentena, pueda regresar.

"Llevamos más de 15 días aislados, la siguiente semana acaba mi confinamiento, pero me da miedo no poder regresar a México porque ya no hay tantos vuelos, ojalá la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las autoridades de mi país nos ayuden a regresar", comentó.

Los mexicanos varados en América Latina son los más beneficiados. Desde Perú se ha repatriado a más de 500. A Argentina llegaron dos vuelos de la Fuerza Aérea para sacar a los atorados. Hace un mes, Susana Jiménez y Mariana Valdez esperaban el día de su viaje a Buenos Aires, pero luego del cierre de fronteras y la cuarentena obligatoria a causa del Covid-19, ambas sólo esperan ser repatriadas a México este miércoles.

Mariana buscó otros vuelos que llegaron a estar hasta en 60 mil pesos, pero hacían escala en Estados Unidos, y ella y sus compañeras no tienen visa de esa nación.

Ambas esperan que les garanticen su lugar en alguno de los dos vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana que saldrán el próximo miércoles de Buenos Aires a la Ciudad de México.

Este martes fueron repatriados otros 129 connacionales desde Honduras y 30 de El Salvador, además de ocho que estaban en Venezuela.