Me da mucha pena a lo que ha llegado la UNAM, mi alma mater: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Al exhibir otra vez en su conferencia mañanera una lista con los nombres de 42 "precandidatos del bloque conservador a la Presidencia de la República en 2024", el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que le da "mucha pena" a lo que ha llegado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el Salón Tesorería, López Obrador mencionó de su lista al periodista Carlos Loret de Mola, a la senadora Lilly Téllez y al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de quien dijo que lo ve en la máxima casa de estudios, "pero no como rector".

"Lilly Téllez, sí, ella está muy puesta. Lorenzo Córdova, no sé, a ese lo veo más en la UNAM, pero no como rector. Es que ahí les dan cabida y les pagan muy bien, porque son grupos de intereses al interior de la UNAM, que se han ido formando, de mi alma mater, que me da mucha pena a lo que ha llegado", expresó López Obrador al mostrar la lista.

AMLO urge a bloque conservador definir método de elección de candidato presidencial para 2024

El presidente López Obrador urgió al bloque conservador a definir el método de elección de su candidato a la presidencia de la República en 2024.

"Cómo le van a hacer, van a hacer encuesta, porque no informan, cómo van a elegir al candidato del bloque conservador, será con una encuesta o van a constituir un grupo de representantes de la oligarquía, un supremo poder conservador que es el que va a elegir", dijo el Presidente.

Señaló que es un tema que tienen que resolver y no será fácil porque hay más de 50 aspirando a sucederlo al frente de la Presidencia de México dentro de la oposición.

"Claro que pues no todos aunque dicen que quieren ser candidatos en realidad buscan eso, le tiran a ser candidatos a la Presidencia para que les puedan dar una plurinominal de diputado, porque hasta esas van a estar muy competidas, porque no se ve que vayan a tener muchos votos", señaló.