Me enfrenté a Peña Nieto por la niña Paulette: Lilly Téllez

La senadora Llily Téllez fue increpada en redes sociales por un usuario que le recriminó quedarse callada en el "montaje" del caso Paulette, cuando la hoy legisladora del PAN ejercía como periodista.

El usuario, quien responde al nombre de Miguel, cuestionó a la panista sobre su supuesto silencio cuando Paulette apareció a los pies de su cama, pese a que Téllez, afirmó, había dormido en la cama de la pequeña sin haber denunciado el cuerpo de la víctima.

"¿No fué usted la misma que durmió en la cama de la nena y se quedó callada en el doloroso montaje del caso de la niña Paulette?", escribió.

Y agregó: "Me da mucho gusto que sea tan digna representante de @AccionNacional".

Por su parte, la otrora legisladora morenista contestó el reclamo afirmando que ella nunca durmió en la cama de la niña de cuatro años.

Además, aseguró que fue una fuerte denunciante de que el cadáver de la pequeña no estaba en el lugar que la versión oficial hizo público, por lo que, dijo, reclamó al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

"No dormí ahí. Yo denuncié insistentemente que el cadáver no estaba en esa cama y me enfrenté al entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto", replicó.

Ante esto, Miguel insistió diciendo que no vio el reclamo de la reportera hacia el mandatario mexiquense, pero que ahora sí reclama las acciones del gobierno en turno.

"Tal vez ahora sí hay libertad de expresión", ironizó.

Lilly Téllez ya no respondió, sin embargo, la senadora ha sido objeto de reclamos en redes sociales tras increpar en más de una ocasión al subsecretario de Prevención y Salud, Hugo López-Gatell, durante su comparecencia de este lunes.

En ella, la legisladora llamó al funcionario de Salud "pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa" por su fallida estrategia contra la pandemia por Covid-19.

Además, Téllez le hizo entrega de un bastón y señaló: "Con su lealtad a ciegas al presidente, usted sólo ha dado palos de ciego".

Por éstas y demás intervenciones de senadores panistas durante la comparecencia del subsecretario López-Gatell, el ejercicio se vio suspendido por no lograr las garantías de civilidad, declaró el presidente de la comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro Quintero.