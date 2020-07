"Me fue muy bien", responde Bonilla sobre visita a casino de California (VIDEO)

TIJUANA, BC. (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, cruzó a Estados Unidos para celebrar cumpleaños y su aniversario de bodas en un casino en California, cuando la Unión Americana y México acordaron que los cruces de la frontera solo fueran para actividades esenciales.

"Sí, me fue muy bien. Gané poquito más de 2 mil dólares y no nada más yo también mi esposa", respondió en su transmisión de Facebook que hace diariamente, "andaba con mi esposa como lo vieron en el video... me interesa mucho que mi esposa esté contenta también".

Aunque el video fue publicado en los últimos días precisó que realizó el viaje hace dos semanas a un casino Barona, considerado como un hotel y sitio de apuestas de lujo en el área de Lakeside, California.

En la grabación, puede verse al gobernador de Baja California, jugando utilizando una careta. Posteriormente, empleados del lugar le hacen firmar un documento y le entregan varios billetes.

#BajaCalifornia

Filtran video del Gobernador Jaime Bonilla en un Casino. pic.twitter.com/Ztzkj2OY3y — ???????????? ????????????????© (@BereniceDiazG) July 25, 2020

El secretario de Salud en Baja California repitió este mismo sábado, que para poder avanzar a la nueva normalidad se debe respetar el distanciamiento social y mantener solamente las actividades esenciales.

Incluso, en su participación durante la transmisión de Facebook, ha repetido en varias ocasiones que cuando alguien los invita a celebrar "esa persona no los quiere".