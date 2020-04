Me gustaría que la emergencia se levantara el 10 de mayo, dice AMLO

Al informar que mañana se presentará en Palacio Nacional un estudio detallado de la situación del coronavirus, López Obrador apuntó que será en los próximos días que el gabinete de salud informe del periodo de inicio de la Fase 3 de la contingencia y cuánto podría durar.

En este sentido, el presidente señaló que a él le gustaría que se levantara la situación de emergencia el 10 de mayo, Día de la Madre, pero que eso es algo que decidirán los científicos.

"Vamos muy bien, mañana también vamos a hablar de cómo los técnicos, médicos, especialistas, científicos, que son los que están conduciendo esta estrategia en contra del coronavirus nos van a decir cuándo en la semana próxima -yo espero que sea por el jueves- ya se va a tener una proyección definitiva, lo más apegada a la realidad por eso hablamos de apegarnos a lo profesional, a los científicos, vamos ya a tener una proyección de cuándo se estima que se va a presentar el periodo más crítico de la epidemia, porque es en ese periodo que se va a hacer uso de toda esta instalación medica".

"Estamos calculando que sea un mes, pero eso lo tienen que decir los especialistas, van a decir, de cuándo a cuándo va a ser ese mes".

"A mí me gustaría, pero yo no decido, no soy todólogo, a mí me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente desde luego, con todo cuidado, con todas las recomendaciones, comenzar el 10 de mayo, me gustaría muchísimo, ahí levantamos ya la situación de emergencia, continuamos, cuidándonos, porque espero que para entonces ya vayamos de salida, pero yo no soy especialista, esto lo van hacer los médicos, los científicos", agregó.

López Obrador también lamentó el fallecimiento, derivado de complicaciones por COVID-19, de Jaime Ruiz Sacristán, quien fungía como presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De igual forma, mandó un abrazo solidario a todos los mexicanos que durante la pandemia del coronavirus han perdido algún familiar o amigo.

"(Mando) Un Abrazo muy cariñoso a los familiares de todos los que han perdido la vida por esta epidemia, es un abrazo para todos los que han perdido a seres queridos. No me gustaría que nadie se nos fuera, que estuvieran todos con nosotros.

"Hoy se dio la noticia que murió Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, a todos sus familiares y amigos, mis condolencias", dijo el mandatario federal a través de un video difundido en redes sociales.

