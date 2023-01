Me gustaría ver a la GN en estados con violencia: Monreal

A-AA+

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, cuestionó la decisión la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum de destinar 6,060 elementos de la Guardia Nacional para el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones del Metro y subrayó que le gustaría más ver a ese cuerpo de elite en estados y municipios donde la violencia está desbordada.

"Yo preferiría que la Guardia Nacional sustituyera cuerpos municipales completos, en donde, incluso en municipios con 100 guardias nacionales que dependieran directamente de la Comandancia, pudieran recobrar la tranquilidad en esos pueblos", dijo en entrevista.

"Seis mil que se van a dedicar al Metro, pudieran ser destinados a municipios pobres, con alto nivel de violencia y de control por parte de la delincuencia organizada", subrayó al ser cuestionado sobre el tema.

Indicó que el eslabón más delgado en el país en materia de seguridad pública, son precisamente los municipios y en estos debería estar la Guardia Nacional a diferencia de la Ciudad de México es una de las urbes que tienen más seguridad y más policías.

Argumentó que la policía en la Ciudad de México, junto con otras corporaciones, como la Policía Bancaria, suma cerca de 100 mil elementos e, insistió, que hay estados y municipios que "no tienen ni siquiera policías o que las policías preventivas, están copadas, es el eslabón más delgado, más débil, que está sometido al crimen y a la delincuencia organizada".

"A mí me gustaría ver más a la Guardia Nacional en esos lugares, donde la violencia se ha desbordado en perjuicio de los ciudadanos", agregó el coordinador de Morena en el Senado.

Expuso que la Guardia Nacional es un cuerpo de élite, que el Poder Legislativo creó hace 4 años, "para mí es una institución confiable, con alto nivel de aceptación y confianza y que muchos estados la requieren".

Cuestionado sobre si se está militarizando el Metro con esta decisión, dijo que "concebimos y diseñamos en la Constitución a la Guardia Nacional como un cuerpo de élite, así es de que donde esté la Guardia Nacional no es militar, es un cuerpo de élite por definición constitucional civil".