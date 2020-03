"Me haré la prueba si presento síntomas", asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se hará la prueba, si presenta los síntomas, para detectar si tiene coronavirus, tras darse a conocer que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio positivo a la prueba y con quien se reunió el pasado 18 de marzo.

"Yo me atengo a lo que dice Salud y esto aplica para todos, ¿saben cuándo se tiene que hacer la prueba? cuando se tiene calentura, cuando se tiene tos seca, cuando tiene uno dificultades para respirar y cuando hay dolor de cuerpo, pero dolor extraordinario, porque siempre hay dolor de cuerpo, con más con la edad y con el trabajo.

"Entonces si no tiene uno esos síntomas, pues no hay necesidad de tomarse la prueba, sólo la sana distancia, cuidarse, cuidarnos entre todos, pero si vamos todos espantados a tomarnos la prueba, todos compramos tapabocas, pues van a costar más", expresó el mandatario en un video.

Ante unos 30 trabajadores que construyen la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, donde solo a una persona de la comunidad se le dio permiso a entrar y escuchar el evento, el funcionario federal pidió a la población no alarmarse ante la pandemia porque los mexicanos tenemos muchas fortalezas.

"Hemos enfrentado calamidades habidas y por haber, hemos enfrentado epidemias, terremotos, malos gobiernos corruptos", destacó.

López Obrador, a quien a su llegada se le dio gel antibacterial para continuar con las medidas de sanidad, aseguró que el país saldrá adelante ante esta pandemia y pidió tener fe porque "es mucha la fortaleza de México".