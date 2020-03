"Me la quería comer a besos, pero no puedo por la sana distancia", dice AMLO (VIDEO)

A través de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en el que se observa cómo una niña le dedica unas palabras, pero por la "sana distancia" recomendada por el coronavirus, el mandatario refirió que no se la pudo "comer a besos".

"No te puedo dar beso, pero te quiero mucho, te quiero mucho", dijo el Presidente a la menor.

En días pasados, el presidente López Obrador fue criticado por besar a una niña en una gira por Guerrero, pese a las recomendaciones de evitar contacto por el Covid-19.

El pasado 28 de febrero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recomendó al titular del Ejecutivo que ante la presencia del Covid-19, es preferible no dar besos y abrazos a los ciudadanos.

Me la quería comer a besos, pero no puedo por la sana distancia. Es un primor. pic.twitter.com/rmlfj9XA1e — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 21, 2020