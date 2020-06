Me quieren fuera de Morena, dice Yeidckol

Ciudad de México.- La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó al dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar, de querer sacarla del proceso interno en el partido y de pretender manchar su imagen.

¿De qué lado del equipo juega?, cuestionó la morenista, pues pareciera que lo que Ramírez Cuéllar busca es hacer daño a Morena y al Presidente, dijo.

El conflicto interno en Morena se ha profundizado. Tras hacerse público que ya hay una auditoría por la compra de bienes, muebles e inmuebles, así como de obras que se hicieron durante la gestión de Yeidckol Polevnsky y todo se revisa, incluso, con abogados penales y administrativos, la actual secretaria general dijo que está tranquila.

Polevnsky puntualizó que todas las transacciones que se hicieron durante su gestión como presidenta de Morena fueron legales y está documentado.

Morena, bajo la dirigencia de Ramírez Cuéllar, reinició una auditoría financiera a la gestión de Polevnsky por la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y contratos de obra.

"Yo lo veo muy simple y fácil: no se trata sino de la próxima elección interna de Morena. Ellos son un equipo que saben que no pueden ganar ninguna encuesta a ningún precio, por eso se han aferrado a querer mantener un padrón que la Sala Superior (TEPJF) canceló, y se trata de ver cómo me quitan de en medio", reiteró.