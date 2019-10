"Me quieren sacar a la mala", acusa Mario Delgado

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, acusó que hay una "guerrita negra" en su partido y por eso "me quieren sacar a la mala" de la contienda interna por la dirigencia nacional.

Hay una "guerrita negra, primero querían descalificar mi militancia, decían que no era militante, a pesar de que participé en la asamblea constitutiva de Morena en Colima, yo me afilié en enero de 2015, yo me afilié en Miguel Hidalgo, por eso aparece mi afiliación ahí, aunque pedí mi cambio de domicilio cuando participé por diputado federal en Iztacalco" al distrito 13.

En entrevista en San Lázaro, Delgado Carrillo explicó así por qué llegó a su congreso distrital el domingo, en Iztacalco, con un QR del distrito 10, con sede en Miguel Hidalgo, mismo que al realizar su congreso sin problemas habría ya dejado a Delgado Carrillo fuera de la posibilidad de ser congresista nacional, y por tanto elegible a la dirigencia.

Pero hoy presentó otro QR de acceso ya con datos del distrito 13, de Iztacalco y acusó que eso es una muestra de lo inconsistente que está el padrón de Morena y de lo irregular que está la base de datos de militantes su partido.

"Es un relajo esa página de morena, si para comprobar la militancia", acusó, pues ahora ya pudo sacar su QR correcto, en el distrito 13 y vio eso como un ejemplo de las irregularidades del padrón y de un intento por sacarlo de la competencia.

"No se puede excluir a nadie a la mala, me quieren sacar a la mala, lo cual es un despropósito", dijo el legislador, al señalar que "si hay por ahí una mano" que quiere interferir en Morena eso perjudicará a su partido.

"Quienes están haciendo esta manipulación pueden llegar a imponer una dirigencia pero van a perder la esencia del movimiento", dijo al pedir no tener miedo a la competencia.