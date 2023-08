Me voy a jubilar, no quiero ser guía moral, caudillo o cacique: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Al referir que se le tiene que dar continuidad con cambio "a muchas cosas" que quedan pendientes de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió que en la recta final de su sexenio no quiere ser guía moral ni caudillo, y mucho menos cacique.

"Yo ya me voy a jubilar, y no quiero ser guía moral ni caudillo ni mucho menos cacique. Ya terminando, a finales de septiembre, a Palenque y me jubilo", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 7 de agosto en Palacio Nacional.

López Obrador recordó que en su tiempo libre se ha dedicado a escribir su "último libro" sobre política, para que sea publicado en marzo de 2024.

"Ya son las últimas recomendaciones, es un libro dedicado a los jóvenes el que estoy haciendo, son los últimos apuntes para los jóvenes, para que conozcan sobre el noble oficio de la política, pero no sólo teoría, sino también la práctica, todo lo que significa servir al pueblo, gobernar en favor del pueblo, buscando la felicidad de la gente, cómo ser más que un hombre de Estado, cómo poder ser un hombre de nación", expresó.