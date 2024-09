Me voy tranquilo: LO

Ciudad de México.- Al rendir su 6o. Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una consulta a mano alzada para conocer sus sentimientos sobre la elección de jueces, magistrados y ministros, en un Zócalo lleno.

La respuesta fue unánime, todos a favor de que los integrantes del Poder Judicial sean electos por el pueblo, no hubo votos en contra ni abstenciones.

El titular del Ejecutivo estuvo acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y sus hijos mayores; por Claudia Sheinbaum, presidenta electa; así como por su gabinete legal y ampliado, y por gobernadores tanto de Morena como de oposición —María Teresa Jiménez Esquivel (PAN), de Aguascalientes; y Esteban Villegas (PRI), de Durango—. “Aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van criticar, pero es muy divertido, porque como se enojan tanto hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ¿ustedes qué prefieren, que a los ministros los elija el Presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados”, manifestó López Obrador al recibir como respuesta un mar de manos alzadas aprobado la propuesta.

“Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo”, dijo obteniendo como respuesta gritos y aplausos de los asistentes.

“Me voy a jubilar con conciencia tranquila y muy contento”, señaló el Mandatario

Mejor que Dinamarca

En su mensaje a la nación, el presidente López Obrador afirmó que ahora la salud es un derecho para el pueblo por medio del sistema IMSS-Bienestar el cual “no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”.

Resaltó que de 2018 a 2022, según el Inegi, salieron de la pobreza 5 millones 100 mil personas al mes, y destacó que el salario mínimo ha aumentado más de 100% en términos reales, como no había ocurrido en los últimos 40 años. Destacó que todos los adultos mayores del país reciben una pensión de seis mil pesos bimestrales, un millón 482 mil personas con discapacidad son apoyadas con tres mil 100 pesos bimestrales y que se otorgaron 10 millones 878 mil 500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Señaló que dentro de las magnas obras construidas en su gobierno están el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, y se avanzó en la construcción del Tren El Insurgente que a finales de año se llegará hasta la estación Observatorio. “¿Verdad, Claudia?”, señaló mirando a Sheinbaum.

“No existe narco-Estado”

En seguridad y sin tocar el tema de extorsión, aseguró que los delitos del fuero federal se redujeron en 24.8%; el homicidio en 18%, el robo en 29.5%; el feminicidio en 37.6%, robo de vehículo en 48.6%; y secuestro 77%.

“No se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos, y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio de antepasado”, resaltó.

Además agradeció a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz, la tranquilidad y el progreso del país.

Al final, reconoció el aun con todos los avances hay un “notorio atraso” en México por lo que llamó a seguir luchando para “fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna”.