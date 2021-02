"Mecanismo Covax no ha entregado ni una sola vacuna contra Covid"

El secretario de Relacione Exteriores, Marcelo Ebrard, reclamó que México no ha recibido una sola vacuna de las 52 millones de dosis contra el Covid-19 del mecanismo Covax.

Ante el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la conferencia de prensa del mandatario Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard dijo que Covax, el instrumento multilateral donde participa nuestro país, no le entregado una sola vacuna.

"México adquirió 51.5 millones para el 25.75 millones de personas", expresó.

Ebrard Casaubon destacó que Argentina nos han demostrado ser no sólo compañeros sino comprometidos con causas comunes, pues respaldó la iniciativa de México ante la ONU para garantizar el acceso equitativo y universal a medicamentos vacunas y equipo médico.

"Dijimos en el Consejo de Seguridad que nosotros siempre hemos creído en los organismos multilaterales pero ahora quienes ustedes conforman este Consejo de Seguridad tienen que reforzarnos que este compromiso que postulan se traduzca en hechos porque el mayor riesgo es precisamente esta pandemia y por ende el acaparamiento de las vacunas".

Ebrard informó que con Argentina, junto con la Fundación Slim, en un acuerdo para producir envasar y distribuir más de 200 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, para toda América Latina y a la fecha el ese país ha enviado la sustancia activa para el envasado de 12 millones de dosis.