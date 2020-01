Medicamentos contra cáncer llegarán a Yucatán la próxima semana

El Secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, aseguró que será la próxima semana cuando lleguen los medicamentos para el área de oncología pediátrica del Hospital O'Horán.

El secretario dijo que para este año 2020 se realizó la solicitud en tiempo y forma.

Precisó que si bien en el año 2019 no se logró incluir todos los medicamentos en la compra consolidada, para 2020 se incluyeron tanto los referentes a oncología, así como los de otras áreas.

En el año 2020 entramos a la compra consolidada en tiempo y forma, los primeros días de enero logramos sobrellevar los tratamientos de los niños, pero los médicos nos hicieron saber que los medicamentos no habían llegado, se lo comentamos al gobernador y gestionó a nivel central que se nos envíen", dijo.

Sauri Vivas aseguró que las madres de familia que denunciaron el desabasto el pasado viernes, ya están enteradas del retraso.

Respecto de la transición del Seguro Popular al Insabi, señaló, el gobierno federal aún no ha brindado información específica al respecto, por lo que descartó que por el momento se estén cobrando "cuotas de recuperación".

De hecho garantizó que se continúe dando la atención médica a los pacientes sin ninguna condición.

El próximo miércoles, en el marco de la inauguración del Hospital de Tekax, se espera que el director del Insabi, Juan Ferrer, visite el estado, por lo que podría brindar más información sobre estos cambios.

El titular del sector salud reconoció sin embargo que hay algunos atrasos con los medicamentos.