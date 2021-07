Medicamentos sin receta incrementan sus ventas por pandemia

El año pasado, la venta de medicamentos que no requieren receta médica se incrementó entre 4 y 7% debido a un mayor autocuidado de las personas para tratar de no enfermarse durante la pandemia.

El incremento en ventas no fue tan grande como el esperado debido a los cierres de establecimientos y las medidas de confinamiento durante varios meses.

No obstante, algunas categorías como vitaminas, analgésicos, medicamentos relacionados con el consumo de alimentos, alergias y fármacos para dormir experimentaron una demanda mayor, de acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso (Afamela).

"Hubo algunas categorías que crecieron sobretodo las que están ligadas a la atención de síntomas menos graves de Covid, pero también para todos los efectos que producen las restricciones de movilidad.

"Algunas categorías que tuvieron mayor atención términos de prevención para quienes sufren alguna alergia, para quienes tienen complicaciones por ingesta de alimentos. Todo estuvo a la mano de la población para prevenir complicaciones como parte del fortalecimiento de los botiquines familiares", explicó Ricardo Ramírez, director ejecutivo de la Afamela, en conferencia de prensa.

La Afamela agregó que el incremento en ventas en establecimientos tampoco fue tan grande debido a que muchos medicamentos se adquirieron por internet para envío a domicilio.

Por otro lado, la Asociación aseguró que hay abasto suficiente de medicamentos que se venden sin receta, ya que los laboratorios a nivel mundial han prevenido esta situación y en México, de la mano con Cofepris, se ha trabajado para evitar el desabasto.

"En el caso de los medicamentos de libre acceso, la mayoría de las marcas están disponibles en todo el país", dijo Ramírez.

La Afamela promoverá una campaña de comunicación en el país para fomentar la cultura del autocuidado y el uso de medicamentos que se venden sin receta médica.

Ya que en México, sólo 57% de la población visita al médico anualmente para hacerse una revisión contra 70% de la población que lo hace en América Latina.

Además, el año pasado se detectó que sólo 40% de los mexicanos sabe reconocer los problemas simples que anticipan una enfermedad.

La estrategia de comunicación estará enfocada en el autocuidado como algo integral para conocer el riesgo que tiene el cuerpo, saber escucharlo y detectar los síntomas de alguna enfermedad, además de darle seguimiento al historial de salud.

La Afamela considera que es necesario promover el ejercicio y la salud mental a raíz de la depresión que ha ocasionado la restricción a la movilidad.