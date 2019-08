Médico acusado de violar a paciente enfrentará proceso en libertad

El juez de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Federico Mosco González, determinó que no había elementos suficientes para vincular a proceso al médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal en etapa terminal; esto, en hechos ocurridos el pasado 27 de abril.

En continuación de audiencia, Agustín "N", implicado en la agresión en contra de Wendy "N", de 21 años de edad, pasará su proceso en libertad pues el juez le quitó el delito de violación agravada al considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes y dejó la imputación de abuso sexual agravado.

Durante la audiencia, que duró cerca de cinco horas, el abogado defensor del imputado agredió a la víctima al revictimizarla, pues frente al juez dijo que: "Las mujeres no son débiles, eso es una mentira, pensar en los delitos de género es una falacia".

Agustín "N" fue detenido el pasado 8 de agosto en el Estado de México en cumplimento de una orden de aprehensión en su contra.

Fue ingresado al Reclusorio Oriente, donde estuvo cinco días y separado de la población carcelaria, en el área de enfermería, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio.

En la carpeta de investigación CI-FSP/B/ UI-B-2C/D/04263/11-2018D03 por el delito de violación agravada, quedó asentado que el pasado 27 de abril llevó bajo engaños a la víctima a la clínica 120 del IMSS para, supuestamente, practicarle algunos estudios que descartaran salmonela, debido a que la paciente presentaba un cuadro de diarrea.

De acuerdo con lo asentado en el expediente, documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, al llegar al lugar, el hombre salió de uno de los consultorios, verificó que nadie estuviera presente y jaló a Wendy "N" al interior para agredirla, sin que ella pudiera defenderse debido a su condición vulnerable por la enfermedad.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó la determinación de separar al médico Agustín "N" del hospital general de Iztapalapa, de la Secretaría de Salud (Sedesa).

"Se toma esta medida precautoria toda vez que la Sedesa no es autoridad investigadora ni resolutoria. No obstante, la paciente referida continuó el tratamiento requerido con otro personal médico", aclaró.