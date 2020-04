Médico de Sonora llora al pedir "jalar parejo" para detener contagios

Nelson Ibarra Páez, director de Salud Pública Municipal de Cajeme, con voz quebrada dijo que aún es tiempo de romper la cadena de contagios.

"El panorama y la situación por la que atraviesan los pacientes expuestos a este virus no es nada alentador y a nadie gustaría ver a un familiar batallar tanto por no alcanzar respirar", dijo el médico en una conferencia de prensa.

"Les pido se concienticen, hagan caso ahorita que todavía hay tiempo, unámonos como cajemenses, como sonorenses, consigamos el bien común, posteriormente démonos la oportunidad de continuar nuestra vida de manera normal y cada quien en nuestros giros, nuestras preferencias nuestras ocupaciones, pero ahorita es momento de luchar contra el coronavirus en un solo propósito".

Comentó que además labora en instituciones de salud hospitalaria y se percata del panorama actual de la pandemia donde se advierte un probable repunte en los casos durante la segunda quincena del mes de mayo.

"No hay capacidad en Sector Salud como para atender la inconsciencia de la ciudad, los hospitales que se acondicionaron y modificaron su infraestructura para afrontar esta emergencia, con todo y ventiladores mecánicos en las camas, están para lo menos que se pueda requerir", advirtió.

"Siendo franco, ahí es donde radica el hecho de resguardarnos, de no exponernos a un contagio, es por eso que entre menos casos tengamos, menos vulnerable ponemos al sector hospitalario", externó.

Las recomendaciones y la súplica con voz entrecortada del doctor Ibarra Páez se han viralizado en redes sociales.

Ahorita es momento de luchar por la vida en un solo propósito: jalar la cuerda en un solo sentido para el aplanamiento de la curva por el Covid-19, pidió.