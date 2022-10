Médico explica razones para seguir usando cubrebocas

A-AA+

Desde esta semana el uso del cubrebocas ya sólo es voluntario, pues el Comité de la Nueva Normalidad, formado por las secretarías de Salud (Ssa), Economía (SE), Trabajo y Previsión Social (STPS), y el IMSS, estableció que el uso de cubrebocas dejará de ser obligatorio en los centros de trabajo a nivel nacional.

Además, indicó que la vacunación contra el Covid-19 no debe ser un factor condicionante para que las personas realicen sus actividades laborales y tampoco se les podrá pedir una prueba.

A casi dos años de la implementación de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante Covid-19, el comité también sugiere eliminar el uso de tapetes sanitizantes y filtro sanitario.

¿Adiós al cubrebocas?

Sin embargo, hay muchas personas que se resisten a dejar el cubrebocas atrás. Una de ellas es el médico internista, Francisco Moreno Sánchez, quien dio 5 razones para seguir usándolo.

1.La pandemia por #COVID19 no ha terminado, el número de hospitalizados en Europa se ha incrementado, incluso en Suiza, Austria y Alemania ya volvieron a obligar su uso en espacios cerrados. Durante estos años los picos de Europa han ocurrido 3 a 4 semanas antes que en América.

2. Los niveles de vacunación en México contra #COVID19 alcanzan solo el 70%, ya que la vacunación en los niños se ha retrasado, no se tendrán vacunas para variantes y el sistema de salud está cansado y sin insumos. Está claro que no tenemos el sistema de salud de Dinamarca.

3. El uso de antivirales para #COVID19, solo están "disponibles" a través de la autoridad sanitaria, como parte del control irracional que han tenido en el manejo de la pandemia. Su uso requiere que se empleen en los 5 primeros días, lo cual es imposible con esta burocracia.

4. Estamos entrando a la temporada invernal, en los dos últimos años el # de casos de #influenza y otros virus respiratorios fue muy por debajo de lo sucedido en años anteriores. Con el cubrebocas no solo nos protegemos de #COVID19 también de otros virus. 5. El uso del #Cubrebocas, no hace daño, no es sinónimo de pandemia, no solo te protege a ti, también a tu familia y tus amigos. Durante estos dos años hemos aprendido a vivir con él, mantengamos la buena costumbre.