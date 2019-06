Médicos de IMSS Bienestar acusan despidos injustificados

Por despidos injustificados, médicos y enfermeras que trabajaban en Unidades Médicas Urbanas, sistema que pertenece a IMSS Bienestar, se manifestaron frente a Palacio Nacional.

En un pliego petitorio que entregaron al personal de atención ciudadana de la presidencia solicitaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) intervenga para que sean reubicados en sus puestos laborales, en los que afirmaron, no reciben prestaciones.

"Licenciado Andrés Manuel López Obrador, solicitamos por favor nos ayude a regularizar nuestra situación laboral, somos médicos y enfermeras de Unidades Médicas Urbanas IMSS Bienestar, por contrato, sin goce de prestaciones ni seguridad social", se leía en una de las pancartas que cargaban.

De Palacio Nacional, el contingente de no más de cien personas caminó hacia la Segob en donde expresaron que los recortes en dichas unidades médicas se deben a la reestructuración del Sistema Nacional de Salud.

"Nos han dicho que las Unidades Médicas Urbanas van a desaparecer porque ya no existe el recurso de lo que era Prospera, pero no ponen atención a todas las personas que se quedarán sin trabajo y a las familias sin seguridad social que ya no tendrán en dónde atenderse", comentó Pedro Jiménez, quien labora en Orizaba.